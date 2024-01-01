Лас-Пальмас - Жирона 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
27 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Жирона, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|31
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|8
|пз
|Максимо Перроне
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|9
|нп
|Сандро Рамирес
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Анхель Мичел
История личных встреч
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 3
|22.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|19.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|09.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 0
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|13.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|6 : 0
|12.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|32
|81
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|32
|70
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|32
|68
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|32
|61
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|32
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|32
|51
|7
|Бетис
|32
|48
|8
|Валенсия
|32
|47
|9
|Вильярреал
|32
|42
|10
|Хетафе
|32
|40
|11
|Осасуна
|32
|39
|12
|Севилья
|32
|37
|13
|Лас-Пальмас
|32
|37
|14
|Алавес
|32
|35
|15
|Райо Вальекано
|32
|34
|16
|Мальорка
|32
|31
|17
|Сельта
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Кадис
|32
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|32
|14