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Лас-Пальмас - Жирона 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
27 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 33-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Лас-Пальмас
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Жирона, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Жирона
Жирона
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
31ИспаниязщХуанма Эрсог
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
8АргентинапзМаксимо Перроне
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
9ИспаниянпСандро Рамирес
13АргентинаврПауло Гассанига
25ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
14ИспанияпзАлеш Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
03.09.2023Испания - Примера4-й турЖирона1 : 0Лас-Пальмас
12.03.2022Испания - СегундаСегунда. 31-й турЛас-Пальмас1 : 3Жирона
22.08.2021Испания - СегундаСегунда. 2-й турЖирона0 : 0Лас-Пальмас
19.03.2021Испания - СегундаСегунда. 30-й турЛас-Пальмас1 : 2Жирона
09.11.2020Испания - СегундаСегунда. 11-й турЖирона1 : 1Лас-Пальмас
13.06.2020Испания - СегундаСегунда. 32-й турЛас-Пальмас0 : 0Жирона
22.09.2019Испания - СегундаСегунда. 7-й турЖирона1 : 0Лас-Пальмас
19.05.2018Испания - Примера38-й турЛас-Пальмас1 : 2Жирона
13.01.2018Испания - Примера19-й турЖирона6 : 0Лас-Пальмас
12.04.2015Испания - СегундаСегунда. 33-й турЛас-Пальмас2 : 0Жирона
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Лас-Пальмас
14.04.2024Испания - Примера31-й турЛас-Пальмас0 : 2
30.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Лас-Пальмас
17.03.2024Испания - Примера29-й турЛас-Пальмас0 : 1
10.03.2024Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2
20.04.2024Испания - Примера32-й турЖирона4 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й тур3 : 1Жирона
31.03.2024Испания - Примера30-й турЖирона3 : 2
16.03.2024Испания - Примера29-й тур1 : 0Жирона
09.03.2024Испания - Примера28-й турЖирона2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Лас-Пальмас» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3281
2
Лига чемпионов
Барселона3270
3
Лига чемпионов
Жирона3268
4
Лига чемпионов
Атлетико М3261
5
Лига Европы
Атлетик Б3258
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3251
7 Бетис3248
8 Валенсия3247
9 Вильярреал3242
10 Хетафе3240
11 Осасуна3239
12 Севилья3237
13 Лас-Пальмас3237
14 Алавес3235
15 Райо Вальекано3234
16 Мальорка3231
17 Сельта3231
18
Зона вылета
Кадис3225
19
Зона вылета
Гранада3218
20
Зона вылета
Альмерия3214

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