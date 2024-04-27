Лечче - Монца 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
27 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Альберто Санторо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Монца, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|8
|пз
|Хамза Рафья
|29
|пз
|Алексис Блен
|10
|нп
|Реми Уден
|9
|нп
|Никола Крстович
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|27
|пз
|Даниэль Мальдини
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Лука Готти
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|0 : 1
|01.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|3 : 0
|04.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 36-й тур
|1 : 0
|04.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 17-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|33
|86
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|33
|69
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|64
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|33
|62
| 5
Лига Европы
|Рома
|33
|58
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|32
|54
|7
|Лацио
|33
|52
|8
|Наполи
|33
|49
|9
|Фиорентина
|32
|47
|10
|Торино
|33
|46
|11
|Монца
|33
|43
|12
|Дженоа
|33
|39
|13
|Лечче
|33
|35
|14
|Кальяри
|33
|32
|15
|Верона
|33
|31
|16
|Эмполи
|33
|31
|17
|Удинезе
|33
|28
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|33
|28
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|33
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|33
|15