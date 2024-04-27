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Лечче - Монца 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
27 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Альберто Санторо (Италия);
Лечче
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Монца, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Монца
Монца
30 Италия вр Владимиро Фальконе
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
17 Франция зщ Валентен Жендрей
8 Тунис пз Хамза Рафья
29 Франция пз Алексис Блен
10 Франция нп Реми Уден
9 Черногория нп Никола Крстович
91 Италия нп Роберто Пикколи
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
44 Италия зщ Андреа Карбони
32 Италия пз Маттео Пессина
6 Италия пз Роберто Гальярдини
28 Италия пз Андреа Кольпани
27 Италия пз Даниэль Мальдини
20 Италия нп Алессио Дзербин
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Монца1 : 1Лечче
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Монца0 : 1Лечче
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Лечче1 : 1Монца
27.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Монца0 : 1Лечче
01.10.2021 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Лечче3 : 0Монца
04.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 36-й тур Монца1 : 0Лечче
04.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 17-й тур Лечче0 : 0Монца
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 3Лечче
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Лечче1 : 0
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 0Лечче
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лечче0 : 0
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 1Лечче
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 2
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 0Монца
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Монца2 : 4
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 0Монца
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Монца1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3386
2
Лига чемпионов
Милан3369
3
Лига чемпионов
Ювентус3364
4
Лига чемпионов
Болонья3362
5
Лига Европы
Рома3358
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3254
7 Лацио3352
8 Наполи3349
9 Фиорентина3247
10 Торино3346
11 Монца3343
12 Дженоа3339
13 Лечче3335
14 Кальяри3332
15 Верона3331
16 Эмполи3331
17 Удинезе3328
18
Зона вылета
Фрозиноне3328
19
Зона вылета
Сассуоло3326
20
Зона вылета
Салернитана3315

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