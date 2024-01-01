Аугсбург - Вердер 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вердер, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Финн Дамен
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|17
|пз
|Кристиян Якич
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Оле Вернер
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|10.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 0
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|30
|80
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|30
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|30
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Фрайбург
|30
|40
|8
|Аугсбург
|30
|39
|9
|Хоффенхайм
|30
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Вердер
|30
|34
|12
|Боруссия М
|30
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Майнц
|30
|27
|16
|Бохум
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17