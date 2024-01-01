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Аугсбург - Вердер 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Аугсбург
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вердер, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вердер
Бремен
1ГерманияврФинн Дамен
43ШвейцариязщКевин Мбабу
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
27БельгияпзАрне Энгелс
17ХорватияпзКристиян Якич
10ГерманияпзАрне Майер
16ШвейцариянпРубен Варгас
21ГерманиянпФиллип Тиц
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
27ГерманиязщФеликс Агу
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
20АвстрияпзРомано Шмид
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
29ГерманиянпНик Вольтемаде
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турВердер2 : 0Аугсбург
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1Вердер
09.09.2022Германия - Бундеслига6-й турВердер0 : 1Аугсбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турАугсбург2 : 0Вердер
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВердер2 : 0Аугсбург
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1Вердер
01.09.2019Германия - Бундеслига3-й турВердер3 : 2Аугсбург
10.02.2019Германия - Бундеслига21-й турВердер4 : 0Аугсбург
22.09.2018Германия - Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3Вердер
17.03.2018Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 3Вердер
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур3 : 1Аугсбург
12.04.2024Германия - Бундеслига29-й турАугсбург2 : 0
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур3 : 1Аугсбург
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 1
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 3Аугсбург
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВердер2 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур5 : 0Вердер
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 1Вердер
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турВердер0 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 1Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3080
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт3063
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д3057
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Фрайбург3040
8 Аугсбург3039
9 Хоффенхайм3039
10 Хайденхайм3034
11 Вердер3034
12 Боруссия М3031
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Майнц3027
16 Бохум3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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