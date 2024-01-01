23:34 ()
Онлайн трансляции
Пятница 26 апреля
Суббота 27 апреля
Свернуть список

РБ Лейпциг - Боруссия Д 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
РБ Лейпциг
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
7ИспанияпзДани Ольмо
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
1ШвейцарияврГрегор Кобель
17ГерманиязщМариус Вольф
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
20АвстрияпзМарсель Забитцер
6ТурцияпзСалих Озджан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
10АнглиянпДжейдон Санчо
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
05.04.2023Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
03.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия Д
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д1 : 4РБ Лейпциг
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
13.05.2021Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг1 : 3Боруссия Д
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг0 : 2Боруссия Д
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 2РБ Лейпциг
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 4РБ Лейпциг
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0
15.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 5РБ Лейпциг
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д1 : 1
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБоруссия Д4 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур1 : 2Боруссия Д
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 1Боруссия Д
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3080
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт3063
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д3057
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Фрайбург3040
8 Аугсбург3039
9 Хоффенхайм3039
10 Хайденхайм3034
11 Вердер3034
12 Боруссия М3031
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Майнц3027
16 Бохум3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close