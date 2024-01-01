РБ Лейпциг - Боруссия Д 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
27 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|6
|пз
|Салих Озджан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|нп
|Джейдон Санчо
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Марко Розе
|Эдин Терзич
История личных встреч
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|05.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 4
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|30
|80
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|30
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|30
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Фрайбург
|30
|40
|8
|Аугсбург
|30
|39
|9
|Хоффенхайм
|30
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Вердер
|30
|34
|12
|Боруссия М
|30
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Майнц
|30
|27
|16
|Бохум
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17