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Шальке-04 - Фортуна 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
27 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
Шальке-04
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Фортуна, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
История личных встреч
25.11.2023Германия - Вторая Бундеслига14-й турФортуна5 : 3Шальке-04
13.02.2022Германия - Вторая Бундеслига22-й турФортуна2 : 1Шальке-04
28.08.2021Германия - Вторая Бундеслига5-й турШальке-043 : 1Фортуна
27.05.2020Германия - Бундеслига28-й турФортуна2 : 1Шальке-04
09.11.2019Германия - Бундеслига11-й турШальке-043 : 3Фортуна
02.03.2019Германия - Бундеслига24-й турШальке-040 : 4Фортуна
06.02.2019Кубок Германии1/8 финалаШальке-044 : 1Фортуна
06.10.2018Германия - Бундеслига7-й турФортуна0 : 2Шальке-04
23.02.2013Германия - Бундеслига23-й турШальке-042 : 1Фортуна
28.09.2012Германия - Бундеслига6-й турФортуна2 : 2Шальке-04
19.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й тур1 : 1Шальке-04
13.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турШальке-042 : 0
07.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур1 : 1Шальке-04
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турШальке-040 : 0
17.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур5 : 2Шальке-04
20.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й турФортуна1 : 0
13.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й тур0 : 2Фортуна
07.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й турФортуна2 : 0
03.04.2024Кубок Германии1/2 финала4 : 0Фортуна
30.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й тур1 : 3Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3163
2
Повышение
Хольштайн3061
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург3049
5 Карлсруэ3046
6 Ганновер-963146
7 Герта3145
8 Падерборн 073043
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3040
11 Нюрнберг3037
12 Магдебург3036
13 Шальке-043036
14 Айнтрахт Б3034
15 Веен3032
16 Ганза Р3131
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн3030
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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