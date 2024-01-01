Шальке-04 - Фортуна 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
27 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Фортуна, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фортуна
Дюссельдорф
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|5 : 3
|13.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|27.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 4
|06.02.2019
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|23.02.2013
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|28.09.2012
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|31
|63
| 2
Повышение
|Хольштайн
|30
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|30
|55
|4
|Гамбург
|30
|49
|5
|Карлсруэ
|30
|46
|6
|Ганновер-96
|31
|46
|7
|Герта
|31
|45
|8
|Падерборн 07
|30
|43
|9
|Гройтер Фюрт
|30
|42
|10
|Эльверсберг
|30
|40
|11
|Нюрнберг
|30
|37
|12
|Магдебург
|30
|36
|13
|Шальке-04
|30
|36
|14
|Айнтрахт Б
|30
|34
|15
|Веен
|30
|32
|16
|Ганза Р
|31
|31
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|30
|24