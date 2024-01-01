Аль-Халидж - Аль-Наср 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Наср, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Халидж
Сайхат
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Педру Эмануэл
|Луиш Каштру
История личных встреч
|04.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|2 : 0
|18.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 4
|01.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|14.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 8
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аль-Хиляль
|28
|80
|2
|Аль-Наср
|28
|68
|3
|Аль-Ахли
|28
|52
|4
|Аль-Таавун
|29
|51
|5
|Аль-Иттихад
|28
|50
|6
|Аль-Фатех
|29
|40
|7
|Аль-Иттифак
|28
|40
|8
|Дамак
|29
|38
|9
|Аль-Фейха
|29
|38
|10
|Аль-Халидж
|28
|35
|11
|Аль-Шабаб
|28
|35
|12
|Аль-Вахда
|29
|32
|13
|Аль-Раед
|28
|30
|14
|Эр-Рияд
|29
|28
|15
|Аль-Таи
|29
|26
| 16
Зона вылета
|Абха
|28
|25
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Аль-Хазм
|29
|19