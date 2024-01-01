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Аль-Халидж - Аль-Наср 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 29-й тур
Аль-Халидж
Аль-Наср

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Халидж - Аль-Наср, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Халидж
Сайхат
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Педру Эмануэл
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
04.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Халидж
18.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур 1 : 1Аль-Халидж
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Халидж1 : 4
01.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 0 : 1Аль-Халидж
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур 0 : 1Аль-Халидж
14.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Халидж2 : 2
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала 2 : 1Аль-Наср
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 0 : 1Аль-Наср
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 0 : 8Аль-Наср
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Наср5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аль-Хиляль2880
2 Аль-Наср2868
3 Аль-Ахли2852
4 Аль-Таавун2951
5 Аль-Иттихад2850
6 Аль-Фатех2940
7 Аль-Иттифак2840
8 Дамак2938
9 Аль-Фейха2938
10 Аль-Халидж2835
11 Аль-Шабаб2835
12 Аль-Вахда2932
13 Аль-Раед2830
14 Эр-Рияд2928
15 Аль-Таи2926
16
Зона вылета
Абха2825
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2824
18
Зона вылета
Аль-Хазм2919

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