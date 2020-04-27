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Каза Пия - Шавиш 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Каза Пия
Шавиш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Шавиш, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Шавиш
Шавиш
33 Ангола вр Рикарду Батишта
3 Португалия зщ Жоау Нунеш
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
8 Бразилия пз Анжело Нето
21 Венесуэла пз Теласко Сеговия
5 Португалия пз Леонарду Лелу
7 Португалия пз Нуну Морейра
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
11 Япония нп Юки Сома
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
3 Бразилия зщ Игор Ногейра
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
40 Нигерия зщ Джуниор Пиус
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
27 Португалия пз Карраса
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
14 Португалия пз Дариу Эсугу
80 Португалия пз Рафаэл Гуззу
20 Португалия пз Рубен Рибейру
23 Испания нп Эктор Эрнандес
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Шавиш1 : 3Каза Пия
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Шавиш1 : 0Каза Пия
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 2Шавиш
06.04.2021 Португалия - Сегунда 27-й тур Каза Пия1 : 2Шавиш
01.12.2020 Португалия - Сегунда 10-й тур Шавиш1 : 2Каза Пия
16.11.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 1-й тур Каза Пия0 : 1Шавиш
10.11.2019 Португалия - Сегунда 10-й тур Шавиш2 : 0Каза Пия
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Каза Пия1 : 2
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Каза Пия
08.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Каза Пия0 : 0
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 4Каза Пия
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Шавиш2 : 2
15.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1Шавиш
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Шавиш2 : 3
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Шавиш
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Шавиш1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3073
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3062
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3032
10 Фаренсе3031
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3023
18
Зона вылета
Визела3021

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