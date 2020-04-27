Каза Пия - Шавиш 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Шавиш, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Шавиш
Шавиш
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|8
|пз
|Анжело Нето
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|7
|пз
|Нуну Морейра
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
|11
|нп
|Юки Сома
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|3
|зщ
|Игор Ногейра
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|40
|зщ
|Джуниор Пиус
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|27
|пз
|Карраса
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|80
|пз
|Рафаэл Гуззу
|20
|пз
|Рубен Рибейру
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 3
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.04.2021
|Португалия - Сегунда
|27-й тур
|1 : 2
|01.12.2020
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|1 : 2
|16.11.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|Португалия - Сегунда
|10-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|30
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|30
|32
|10
|Фаренсе
|30
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|30
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|30
|21