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Визела - Риу Аве 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Визела
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Риу Аве, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Швейцария вр Франческо Руберто
82 Португалия зщ Томаш Силва
4 Португалия зщ Жота Гонсалвеш
5 Бразилия зщ Андерсон
19 Украина зщ Орест Лебеденко
10 Португалия зщ Домингош Кина
90 Португалия пз Diogo Nascimento
20 Португалия пз Саму
75 ДР Конго пз Джейсон Эйнга-Локило
29 Испания нп Альберто Соро
99 Франция нп Самуэль Эссенд
18 Бразилия вр Жонатан
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
20 Португалия пз Коштинья
5 Аргентина пз Матео Танлонго
7 Португалия пз Жоау Тейшейра
27 Греция нп Мариус Врусаи
14 Португалия нп Жока
81 Гана нп Абдул-Азиз Якубу
77 Португалия нп Фабиу Роналду
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве1 : 1Визела
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Визела3 : 1Риу Аве
06.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве0 : 1Визела
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 2 : 1Визела
15.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Визела0 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 3 : 2Визела
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Визела0 : 4
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 4 : 1Визела
19.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 2Риу Аве
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве3 : 0
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 0Риу Аве
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 1Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3073
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3062
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3032
10 Фаренсе3031
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3023
18
Зона вылета
Визела3021

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