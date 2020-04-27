Визела - Риу Аве 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Риу Аве, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Франческо Руберто
|82
|зщ
|Томаш Силва
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|5
|зщ
|Андерсон
|19
|зщ
|Орест Лебеденко
|10
|зщ
|Домингош Кина
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|20
|пз
|Саму
|75
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
|29
|нп
|Альберто Соро
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|18
|вр
|Жонатан
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|20
|пз
|Коштинья
|5
|пз
|Матео Танлонго
|7
|пз
|Жоау Тейшейра
|27
|нп
|Мариус Врусаи
|14
|нп
|Жока
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
|77
|нп
|Фабиу Роналду
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|30
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|30
|32
|10
|Фаренсе
|30
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|30
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|30
|21