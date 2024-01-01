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Бенфика - Брага 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
27 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Бенфика
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
7 Бразилия пз Давид Нерес
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
9 Бразилия нп Артур Кабрал
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
26 Колумбия зщ Кристиан Борха
18 Бразилия зщ Витор Карвальо
28 Португалия пз Жоау Моутинью
14 Гвинея-Бисау пз Альваро Джало
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия пз Брума
23 ДР Конго нп Симон Банза
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
10.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика3 : 2Брага
17.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Брага0 : 1Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0Брага
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Брага1 : 1 5 : 4Бенфика
31.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Брага3 : 0Бенфика
01.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Брага3 : 2Бенфика
08.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Бенфика6 : 1Брага
23.05.2021 Кубок Португалии Финал Брага2 : 0Бенфика
21.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Брага0 : 2Бенфика
20.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Бенфика
22.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 3Бенфика
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 4 : 2Бенфика
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика3 : 0
11.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Бенфика2 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 1Бенфика
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Брага2 : 1
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 1Брага
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Брага0 : 3
01.04.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 3 : 5Брага
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Брага2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3073
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3062
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3032
10 Фаренсе3031
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3023
18
Зона вылета
Визела3021

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