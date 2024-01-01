Бенфика - Брага 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
27 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Брага, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Брага
Брага
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|7
|пз
|Давид Нерес
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|9
|нп
|Артур Кабрал
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|18
|зщ
|Витор Карвальо
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|14
|пз
|Альваро Джало
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|пз
|Брума
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|10.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|17.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 4
|31.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|3 : 0
|01.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|08.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|6 : 1
|23.05.2021
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|20.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|11.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|01.04.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|3 : 5
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|30
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|30
|32
|10
|Фаренсе
|30
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|30
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|30
|21