23:35 ()
Онлайн трансляции
Пятница 26 апреля
Суббота 27 апреля
Свернуть список

Витория Гимарайнш - Боавишта 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
27 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Витория Гимарайнш
Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Боавишта, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Боавишта
Порту
14 Португалия вр Бруну Варела
4 Португалия зщ Томаш Рибейру
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
6 Португалия зщ Мануэл Силва
2 Португалия пз Мага
21 Португалия пз Андре Андре
8 Португалия пз Томас Гендель
10 Португалия пз Тьягу Силва
72 Португалия пз Афонсу Фрейташ
22 Испания нп Адриан Буцке
37 Бразилия нп Кайо Сезар
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
79 Португалия зщ Педру Мальейро
5 Нигерия зщ Чидози Авазим
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
70 Нигерия пз Бруно Оньемаечи
42 Конго пз Гайюс Макута
18 Черногория пз Илия Вукотич
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
8 Португалия нп Бруну Луренсу
7 Португалия нп Салвадор Агра
59 Португалия нп Мартим Мигель Карнейру Тавареш
Главные тренеры
Португалия Жорже Симау
История личных встреч
16.12.2023 Португалия - Примейра 14-й тур Боавишта1 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2023 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта2 : 1Витория Гимарайнш
12.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа F. 3-й тур Боавишта0 : 0Витория Гимарайнш
23.10.2022 Португалия - Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Боавишта
06.05.2022 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1Витория Гимарайнш
29.12.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Боавишта
26.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Боавишта
19.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Боавишта0 : 1Витория Гимарайнш
02.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Боавишта2 : 0Витория Гимарайнш
18.08.2019 Португалия - Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Боавишта
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 3 : 1Витория Гимарайнш
13.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Боавишта1 : 1
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 2 : 1Боавишта
05.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 2 : 0Боавишта
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Боавишта0 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 6 : 1Боавишта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3080
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3073
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3062
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3062
5 Витория Гимарайнш3057
6 Арока3044
7 Морейренсе3043
8 Фамаликан3036
9 Каза Пия3032
10 Фаренсе3031
11 Риу Аве3031
12 Жил Висенте3031
13 Боавишта3030
14 Эшторил3030
15 Эштрела3029
16 Портимоненсе3028
17
Зона вылета
Шавиш3023
18
Зона вылета
Визела3021

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close