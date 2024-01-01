Витория Гимарайнш - Боавишта 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
27 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Боавишта, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Боавишта
Порту
|14
|вр
|Бруну Варела
|4
|зщ
|Томаш Рибейру
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|2
|пз
|Мага
|21
|пз
|Андре Андре
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|22
|нп
|Адриан Буцке
|37
|нп
|Кайо Сезар
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|5
|зщ
|Чидози Авазим
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|70
|пз
|Бруно Оньемаечи
|42
|пз
|Гайюс Макута
|18
|пз
|Илия Вукотич
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|8
|нп
|Бруну Луренсу
|7
|нп
|Салвадор Агра
|59
|нп
|Мартим Мигель Карнейру Тавареш
Главные тренеры
|Жорже Симау
История личных встреч
|16.12.2023
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|12.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|06.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|26.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|19.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|18.08.2019
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|30
|80
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|30
|73
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|30
|62
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|30
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|30
|57
|6
|Арока
|30
|44
|7
|Морейренсе
|30
|43
|8
|Фамаликан
|30
|36
|9
|Каза Пия
|30
|32
|10
|Фаренсе
|30
|31
|11
|Риу Аве
|30
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|31
|13
|Боавишта
|30
|30
|14
|Эшторил
|30
|30
|15
|Эштрела
|30
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|30
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|30
|21