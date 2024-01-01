Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
27 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Сморгонь, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|7 : 1
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|5
|11
|4
|Торпедо-БелАЗ
|5
|10
|5
|Витебск
|6
|10
|6
|Динамо Мн
|5
|9
|7
|Арсенал
|5
|8
|8
|Гомель
|5
|5
|9
|Сморгонь
|5
|5
|10
|Днепр М
|5
|5
|11
|БАТЭ
|6
|5
|12
|Ислочь
|5
|5
|13
|Нафтан
|5
|4
|14
|Минск
|5
|2
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|5
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|5
|-16