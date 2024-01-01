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Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
27 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Торпедо-БелАЗ
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Сморгонь, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь1 : 1Торпедо-БелАЗ
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Сморгонь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ7 : 1Сморгонь
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Сморгонь1 : 3Торпедо-БелАЗ
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Сморгонь
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 3Сморгонь
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 4 : 1Сморгонь
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 5 : 0Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман512
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ510
5 Витебск610
6 Динамо Мн59
7 Арсенал58
8 Гомель55
9 Сморгонь55
10 Днепр М55
11 БАТЭ65
12 Ислочь55
13 Нафтан54
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

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