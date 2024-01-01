23:36 ()
Онлайн трансляции
Пятница 26 апреля
Суббота 27 апреля
Свернуть список

Днепр М - Динамо Мн 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 20:15 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Днепр М
Динамо Мн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Динамо Мн, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо Мн4 : 0Днепр М
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Днепр М0 : 2Динамо Мн
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 3Динамо Мн
01.07.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн2 : 1Днепр М
30.07.2017 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо Мн2 : 1Днепр М
23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 1Днепр М
01.04.2017 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Днепр М0 : 3Динамо Мн
11.06.2014 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн3 : 0Днепр М
30.03.2014 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Днепр М0 : 1Динамо Мн
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Днепр М
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М0 : 2
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 1Днепр М
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Днепр М0 : 0
15.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Днепр М
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Мн
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 2
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Неман512
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест511
4 Торпедо-БелАЗ510
5 Витебск610
6 Динамо Мн59
7 Арсенал58
8 Гомель55
9 Сморгонь55
10 Днепр М55
11 БАТЭ65
12 Ислочь55
13 Нафтан54
14 Минск52
15
Зона вылета
Слуцк51
16
Зона вылета
Шахтёр С5-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close