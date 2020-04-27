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Дила - Самгурали 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 11-й тур
Дила
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самгурали, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1Дила
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0Самгурали
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 2Дила
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 3Самгурали
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 0Самгурали
17.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Дила
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 0Самгурали
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали0 : 0Дила
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Дила2 : 0Самгурали
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Дила
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 1 : 3Дила
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Дила3 : 0
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Дила
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали3 : 1
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали2 : 3
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Самгурали
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Самгурали2 : 1
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1023
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1023
4 Торпедо Кт1017
5 Колхети-19131113
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Самгурали108
9
Стыковая зона
Самтредиа117
10
Зона вылета
Гагра104

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