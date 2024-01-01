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Динамо Бт - Гагра 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 11-й тур
Динамо Бт
Гагра

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Гагра, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Гагра
Гагра
История личных встреч
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 3Динамо Бт
03.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Бт3 : 0Гагра
27.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Гагра0 : 2Динамо Бт
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Бт3 : 1Гагра
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Гагра1 : 4Динамо Бт
10.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 0Гагра
16.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Гагра0 : 3Динамо Бт
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт5 : 2Гагра
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 2 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Динамо Бт
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Бт2 : 0
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Динамо Бт
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра0 : 1
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра0 : 2
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Гагра
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 1
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1023
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1023
4 Торпедо Кт1017
5 Колхети-19131113
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Самгурали108
9
Стыковая зона
Самтредиа117
10
Зона вылета
Гагра104

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