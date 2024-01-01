Атырау - Кызыл-Жар 27 Апреля прямая трансляция
27 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Кызыл-Жар, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|08.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|24.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|01.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|22.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Актобе
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|5
|8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|5
|8
|4
|Тобол
|4
|8
|5
|Кайрат
|5
|8
|6
|Астана
|5
|7
|7
|Елимай
|4
|7
|8
|Жетысу
|4
|7
|9
|Женис
|5
|6
|10
|Атырау
|5
|4
|11
|Туран
|5
|4
| 12
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|5
|3
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|4
|1
| 14
Зона вылета
|Аксу
|0
|0