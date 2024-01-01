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Атырау - Кызыл-Жар 27 Апреля прямая трансляция

27 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур
Атырау
Кызыл-Жар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Кызыл-Жар, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
16.09.2023Казахстан - Премьер-лига22-й турАтырау0 : 0Кызыл-Жар
08.04.2023Казахстан - Премьер-лига5-й турКызыл-Жар1 : 0Атырау
15.10.2022Казахстан - Премьер-лига23-й турКызыл-Жар3 : 1Атырау
14.05.2022Казахстан - Премьер-лига11-й турАтырау3 : 3Кызыл-Жар
24.10.2021Казахстан - Премьер-лига25-й турАтырау0 : 0Кызыл-Жар
24.05.2021Казахстан - Премьер-лига13-й турКызыл-Жар0 : 1Атырау
22.09.2018Казахстан - Премьер-лига27-й турАтырау3 : 2Кызыл-Жар
01.07.2018Казахстан - Премьер-лига16-й турАтырау0 : 0Кызыл-Жар
22.04.2018Казахстан - Премьер-лига6-й турКызыл-Жар1 : 1Атырау
20.04.2024Казахстан - Премьер-лига5-й тур1 : 1Атырау
07.04.2024Казахстан - Премьер-лига4-й тур1 : 1Атырау
30.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й турАтырау0 : 1
06.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й турАтырау1 : 1
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур0 : 0Атырау
20.04.2024Казахстан - Премьер-лига5-й тур1 : 1Кызыл-Жар
06.04.2024Казахстан - Премьер-лига4-й турКызыл-Жар4 : 0
31.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й турКызыл-Жар0 : 0
06.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й тур0 : 3Кызыл-Жар
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур2 : 1Кызыл-Жар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Актобе410
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар58
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы58
4 Тобол48
5 Кайрат58
6 Астана57
7 Елимай47
8 Жетысу47
9 Женис56
10 Атырау54
11 Туран54
12
Зона вылета
Шахтёр Крг53
13
Зона вылета
Кайсар41
14
Зона вылета
Аксу00

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