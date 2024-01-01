Бавария - Реал Мадрид 30 Апреля прямая трансляция

Текстовая трансляция

37' Родриго отработал в обороне около лицевой линии, не дал Мазрауи прострелить с фланга. Очередной угловой мы посмотрим!

36' Никак не получается у «Баварии» проникнуть в штрафную площадь «Реала». Вновь обступили её хозяева, но вынуждены под прессингом отступать назад.

35' Кроос под свист трибун навесил от левого флажка на ближнюю штангу, Нойер сыграл на выходе, кулаками смог мяч выбить.

34' Повеселее пошли дела у «Реала»! Навес с левого фланга в штрафную площадь «Баварии», оказался на пути мяча защитник. Угловой посмотрим!

33' Комбинация «Реала» завершилась забросом Вальверде в штрафную площадь «Баварии», но получилось не очень удачно, прямо на голову футболисту мюнхенской команды. Мяч выбит.

32' «Реал» перешёл в атаку, чуть ли не первое позиционное наступление в исполнении гостей. Кто-то из них оказался на газоне, но Тюрпен показал, что надо продолжать, мяч у испанской команды остался.

31' Полчаса команды провели на поле. «Бавария» имеет высокий процент владения мячом, «Реал» вынужден обороняться.

30' И вновь «Бавария» ищет пути к воротам «Реала». Мусиала с правого фланга простреливал в сторону Мюллера уже в штрафную площадь, на перехвате игрок гостей сыграл.

29' В очередной раз сыграли в отборе игроки «Реала» и сразу развернули контратаку. Пошла передача направо на Винисиуса, который не смог убежать от корейца. Ким Мин Джэ поставил корпус и успел отыграть на Нойера.

28' Очень активно и уверенно обороняется «Реал», ничего не могут толком придумать игроки «Баварии». Был в начале момент у Зане, но не более того.

27' Мазрауи отыграл налево в штрафную площадь на Мюллера, который тут же попытался прострелить в центр. Игрок «Реала» сыграл на перехвате, а мяч отскочил к Лунину, который тут же его в руки забрал.

26' А теперь «Бавария» пошла вперёд. Надо отыгрываться! Покатали мяч игроки Мюнхена, после чего последовал заброс в штрафную площадь, где Зане оказался на газоне. Пенальти не будет, сам споткнулся Лерой.

24' В быструю атаку выбрались игроки «Баварии», пошёл длинный диагональный перевод налево на Зане, который не успел мяч спасти. В аут упустил его Лерой.

21' Разыграли справа угловой игроки «Реала». Кроос отыграл на Винисиуса, который решил с острого угла с линии штрафной то ли пробить, то ли навесить. Получилось неудачно, за пределы поля бразилец мяч отправил.

20' Тони Кроос из центра поля выполнил перевод направо на Васкеса, который тут же попытался навесить, но на пути мяча оказался игрок «Баварии». Угловой!

19' Получше стал держаться мяч у «Реала». Винисиус с правого фланга попытался рвануть в центр, но тут же у него мяч отняли. Контратака не получилась у «Баварии», пас на Кейна получился слишком сильным.

18' Вновь не получилось у «Реала» что-то создать впереди, мюнхенцы сыграли в отборе и организовали очередное позиционное наступление.

17' Чуть ли не первый раз в матче игроки «Реала» покатали мяч на половине поля соперника, но под прессингом «Баварии» были вынуждены вернуть его аж на Лунина.

16' Мусиала вновь напомнил о себе ударом с дальней дистанции, точности ему не хватило и в этом эпизоде.

15' Отбирает мяч раз за разом «Реал», но выбраться на половину поля соперника не получается. «Бавария» тут же вступает в прессинг и возвращает себе владение.

13' Ведут игру футболисты «Баварии», и пока «Реал» в атаке мы не видели. Но это не должно так просто обнадёживать хозяев, «Манчестер Сити» может многое на эту тему рассказать.

12' Вновь перешли в атаку игроки «Баварии» правым флангом, Мюллер набрал скорость, посмотрел в район вратарской, но обманул всех, отыграв по диагонали к линии штрафной. Мусиала вторым темпом набежал, пробил сходу, но получилось выше ворот.

10' Мюллер сыграл пяткой в очередном эпизоде, но атака в итоге захлебнулась у хозяев поля. Томас, кстати говоря, проводит сегодня свой 150-й матч за «Баварию» в Лиге чемпионов! Он стал третьим в истории, кому покорилась эта отметка. На одной ступени с ним Хави (151 матч за «Барселону») и Икер Касильяс (150 матчей за как раз «Реал»).

9' Всё в порядке с Васкесом, игра продолжается, а Кейн тем временем решил проверить Лунина, который выдвинулся из ворот. Из центрального круга форвард перебрасывал украинца, но высоковато. Показалось, что и так успел был голкипер вернуться.

8' А у нас пауза. Оказался на газоне игрок «Реала» и держится за колено. Это Васкесу досталось в борьбе у боковой линии.

7' В быструю атаку убежали игроки «Баварии», Зане слева ворвался в штрафную площадь, решил с острого угла зарядить по воротам, но не получилось в ближний угол попасть. Слишком высоко!

6' Лунин в игре! Атака вторым темпом завершилась классным пасом пяткой в штрафную от Зане и ударом Кейна из-под Рюдигера! Получилось в створ, но не очень опасно. Поймал мяч вратарь «Реала».

6' Теперь уже прямой навес последовал с углового от правого флажка, Дайер до мяча добрался, но пробить не получилось. «Реал» отбился в этом моменте.

5' Неплохой разыграли справа угловой игроки «Баварии», пошёл пас низом на ход Киммиху, которому не дал прострелить от лицевой Вальверде. Вновь угловой!

5' Мусиала справа неплохо сыграл в стенку с партнёром, под ответный пас уже ворвался в штрафную площадь, а вот передача не прошла. Угловой посмотрим!

4' Нойер получил мяч от своих защитников, «Реал» особо не прессингует, спокойно высматривает голкипер «Баварии» адресата, которому следует сделать передачу.

3' Серьёзный настрой сегодня у «Баварии», не хотят футболисты отдавать мяч сопернику. На правах хозяев активно начинают подопечные Тухеля, который уже нервно прогуливается вдоль границы технической зоны.

2' А теперь стараются игроки «Реала» мяч покатать. Местным болельщикам это не нравится, начинают они свистеть.

1' ❗ И сразу первый же опасный момент создала «Бавария»! Зане слева ворвался в штрафную площадь под передачу Кейна, сходу пробил в дальний угол, Лунин ногой смог мяч отбить! Хорошее начало!

1' Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки «Баварии»! В белых майках с красными рукавами и красных трусах сегодня «Бавария», а «Реал» сыграет в тёмном!

0' Мануэль Нойер и Начо сегодня в роли капитанов. Клеман Тюрпен помог им сыграть в монетку, все формальности соблюдены! Ох, что сегодня будет! Ждём стартовый свисток!

0' Томас Тухель и Карло Анчелотти пожелали друг другу удачи, а футболисты обмениваются рукопожатиями. Ещё немного, и наша крутая игра начнётся!

0' Появились команды на футбольном поле бушующей «Альянц-Арены»! Великолепный перформанс приготовили болельщики «Баварии»! Звучит леденящий душу гимн Лиги чемпионов!