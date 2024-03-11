Гагра - Колхети-1913 01 Мая прямая трансляция
01 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Колхети-1913, которое состоится 01 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 2
|11.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|16.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|12.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|11
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|11
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|11
|23
|4
|Торпедо Кт
|11
|18
|5
|Колхети-1913
|11
|13
|6
|Динамо Тб
|11
|13
|7
|Телави
|11
|11
| 8
Стыковая зона
|Самгурали
|11
|9
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|11
|7
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|11
|7