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Гагра - Колхети-1913 01 Мая прямая трансляция

01 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 12-й тур
Гагра
Колхети-1913

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Колхети-1913, которое состоится 01 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1Гагра
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 1Гагра
21.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Гагра0 : 1
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Гагра0 : 2
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Гагра
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Гагра0 : 1
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Колхети-19132 : 0
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19132 : 2
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Колхети-19131 : 3
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Колхети-1913
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1126
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1124
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1123
4 Торпедо Кт1118
5 Колхети-19131113
6 Динамо Тб1113
7 Телави1111
8
Стыковая зона
Самгурали119
9
Стыковая зона
Гагра117
10
Зона вылета
Самтредиа117

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