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Испания - Хорватия 15 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
15 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Испания
Хорватия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Хорватия, которое состоится 15 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Хорватия
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
18.06.2023 Лига наций УЕФА Лига A. Финал Хорватия0 : 0 4 : 5Испания
28.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/8 финала Хорватия3 : 5 ДВИспания
15.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Хорватия3 : 2Испания
11.09.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 2-й тур Испания6 : 0Хорватия
21.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Хорватия2 : 1Испания
18.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Хорватия0 : 1Испания
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания3 : 3
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания0 : 1
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа A. 10-й тур Испания3 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 2Хорватия
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Хорватия3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 4Хорватия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0 4 : 5Хорватия
21.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 10-й тур Хорватия1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия00
2
1/8 финала
Шотландия00
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия00
4 Швейцария00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания00
2
1/8 финала
Хорватия00
3
1/8 финала - возможный выход
Италия00
4 Албания00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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