Испания - Хорватия 15 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
15 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Хорватия, которое состоится 15 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Хорватия
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Златко Далич
История личных встреч
|18.06.2023
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|28.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 5 ДВ
|15.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|3 : 2
|11.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 2-й тур
|6 : 0
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа D
|2 : 1
|18.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0 4 : 5
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Шотландия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Хорватия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Италия
|0
|0
|4
|Албания
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Дания
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Польша
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0