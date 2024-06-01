Польша - Нидерланды 16 Июня прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
16 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Нидерланды, которое состоится 16 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Нидерланды
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|3
|зщ
|Павел Давидович
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|24
|пз
|Бартош Слиш
|6
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Якуб Модер
|21
|пз
|Никола Залевски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|16
|нп
|Адам Букса
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|24
|пз
|Йерди Схаутен
|16
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Хави Симонс
|10
|нп
|Мемфис Депай
|11
|нп
|Коди Гакпо
Главные тренеры
|Михал Пробеж
|Рональд Куман
История личных встреч
|22.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 5-й тур
|0 : 2
|11.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|2 : 2
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|1 : 2
|04.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 1-й тур
|1 : 0
|01.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь A. Финал
|0 : 0 4 : 5
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Польша — Нидерланды. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Дания
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Польша
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0