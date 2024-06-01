01:29 ()
Свернуть список

Польша - Нидерланды 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
16 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Польша
Нидерланды

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Нидерланды, которое состоится 16 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Нидерланды
1 Польша вр Войцех Щенсны
5 Польша зщ Ян Беднарек
3 Польша зщ Павел Давидович
14 Польша зщ Якуб Кивёр
19 Польша пз Пшемыслав Франковски
24 Польша пз Бартош Слиш
6 Польша пз Якуб Пётровски
8 Польша пз Якуб Модер
21 Польша пз Никола Залевски
10 Польша пз Пётр Зелиньски
16 Польша нп Адам Букса
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Нидерланды зщ Натан Аке
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
24 Нидерланды пз Йерди Схаутен
16 Нидерланды пз Йоей Верман
7 Нидерланды пз Хави Симонс
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
Главные тренеры
Польша Михал Пробеж
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 5-й тур Польша0 : 2Нидерланды
11.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 3-й тур Нидерланды2 : 2Польша
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 6-й тур Польша1 : 2Нидерланды
04.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 1-й тур Нидерланды1 : 0Польша
01.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Польша1 : 2Нидерланды
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша2 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Польша3 : 1
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь A. Финал 0 : 0 4 : 5Польша
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь A. 1/2 финала Польша5 : 1
21.11.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Польша2 : 0
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Нидерланды
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
21.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа B. 10-й тур 0 : 6Нидерланды
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Польша — Нидерланды. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения00
2
1/8 финала
Дания00
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Польша00
2
1/8 финала
Нидерланды00
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close