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Дания - Англия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Дания
Англия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Англия, которое состоится 20 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Англия
1 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
3 Дания зщ Янник Вестергор
17 Дания зщ Виктор Кристиансен
5 Дания пз Йоаким Мехле
21 Дания пз Мортен Юльманн
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Дания пз Кристиан Эриксен
19 Дания нп Йонас Винд
9 Дания нп Расмус Хойлунд
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Англия зщ Киран Триппьер
8 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
4 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Джуд Беллингем
11 Англия пз Фил Фоден
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Дания Каспер Юльманн
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
07.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/2 финала Англия2 : 1 ДВДания
14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 4-й тур Англия0 : 1Дания
08.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 2-й тур Дания0 : 0Англия
06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Англия1 : 0Дания
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Дания1 : 2Англия
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 1 : 1Дания
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания3 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 0
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания0 : 0
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 0 : 1Англия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия2 : 2
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Дания — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Словения11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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