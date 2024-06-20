Дания - Англия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
20 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Англия, которое состоится 20 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Англия
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|17
|зщ
|Виктор Кристиансен
|5
|пз
|Йоаким Мехле
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|19
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|8
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Фил Фоден
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|07.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1 ДВ
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 4-й тур
|0 : 1
|08.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|1 : 0
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 2
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Дания — Англия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|1
|0
|4
|Грузия
|1
|0