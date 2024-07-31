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«Челси» объявил о подписании вратаря «Вильярреала» Йоргенсена

Дата публикации: 31-07-2024

Пресс-служба «Челси» сообщила о подписании контракта с Филипом Йоргенсеном, ранее выступавшим в составе «Вильярреала».

«Пенсионеры» заключили с датчанином 7-летнее соглашение. Голкипер прибудет в стан команды по ходу американского тура лондонцев. Информация о сумме трансфера отсутствует. Однако Фабрицио Романо утверждает, что переход Йоргенсена обойдется «Челси» в 24,5 млн евро.

«Стать частью столь большого клуба – моя мечта, которая стала реальностью. Я счастлив, что заключил соглашение с «Челси». Жду, когда удастся познакомиться с командой и начать играть вместе с моими новыми партнерами», - заявил 22-летний страж ворот после перехода.

За «Вильярреал» датчанин провел 44 игры (7 «сухих» встреч). Transfermarkt.de оценивает Йоргенсена в 20 млн евро.

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