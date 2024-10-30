Игрок «ПСЖ» может переехать в АПЛ

Дата публикации: 30-10-2024

Зимой Рандаль Коло-Муани может сменить «ПСЖ» на другую команду. Форварда не устраивает ситуация в клубе, где ему выделяют слишком мало игрового времени. Француз рассматривает вариант с уходом из парижской команды.



«L’Equipe» информирует, что карьера 25-летнего исполнителя может продолжиться в АПЛ. Рандаль интересен «Арсеналу» и «МЮ». Сумма потенциальной сделки оценивается в 40-50 млн евро. Примечательно, что в 2023 году «Пари Сен-Жермен» выкупил права на Коло-Муани у «Айнтрахта» за 95 млн евро с учетом бонусных выплат.



В нынешнем сезоне в активе нападающего 7 встреч за команду Луиса Энрике (2 забитых мяча).



Трудовые отношения француза с «красно-синими» истекают летом 2028 года. Ориентировочный ценник на Коло-Муани составляет 40 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).