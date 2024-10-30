Футболист ЦСКА Файзуллаев признан лучшим молодым игроком года в Азии

Дата публикации: 30-10-2024

В рамках «AFC Annual Awards» Аббоса Файзуллаева назвали лучшим молодым азиатским футболистом по итогам года. Конкурентами хавбека ЦСКА были кореец Баэ Джун-Хо, выступающий за «Сток Сити», и японец Гаку Навата, представляющий «Камимуру».



Файзуллаев обучался футболу в академии «Пахтакора». В составе узбекского клуба он дебютировал в 2021 году, а спустя 2 года переехал в Москву. ЦСКА выкупил права на полузащитника за 0,5 млн евро. В составе «красно-синих» Аббосбек быстро освоился и стал игроком основы.



В этом сезоне на счету Файзуллаева 2 забитых мяча и 5 ассистов в 16 встречах за московскую команду. Его контракт с «армейцами» действует до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 21-летнего игрока в € 6 млн.