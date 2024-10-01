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Виктория Н - ЛНЗ Черкассы 30 Октября прямая трансляция

30 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Виктория Н
ЛНЗ Черкассы

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Н - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 30 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Н
Николаевка
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
30.10.2023 Кубок Украины 1/4 финала Виктория Н0 : 3
27.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Виктория Н1 : 0
17.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд 4 : 2Виктория Н
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Виктория Н1 : 3
16.09.2020 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Виктория Н0 : 0 8 : 7
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1ЛНЗ Черкассы
20.10.2024 Украина — Премьер-лига 10-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 0
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур 5 : 1ЛНЗ Черкассы
28.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 1
22.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1ЛНЗ Черкассы

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