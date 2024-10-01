Виктория Н - ЛНЗ Черкассы 30 Октября прямая трансляция
30 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Н - ЛНЗ Черкассы, которое состоится 30 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Н
Николаевка
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
История личных встреч
|30.10.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 3
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|17.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|4 : 2
|30.09.2020
|Кубок Украины
|3-й предварительный раунд
|1 : 3
|16.09.2020
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|0 : 0 8 : 7
|26.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|20.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1