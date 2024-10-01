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Ньюкасл Юнайтед - Челси 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
30 Октября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 30 Октября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Челси
Лондон
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Челси3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Челси1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Челси
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ньюкасл Юнайтед1 : 1Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
19.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1
27.10.2024 Англия — Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 4Челси
20.10.2024 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Челси
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси1 : 1
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Челси4 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
1/16 финала
Сток Сити
Флитвуд Таун
1 : 1 2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1 : 2
Престон Норт Энд
Фулхэм
1 : 1 16 : 15
Эвертон
Саутгемптон
1 : 1 5 : 6
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
0 : 1
Брентфорд
Лейтон Ориент
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Барнсли
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
3 : 2
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
1 : 2
Уолсолл
Лестер Сити
0 : 0 0 : 3
Манчестер Сити
Уотфорд
2 : 1
Челси
Барроу
5 : 0
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
Болтон Уондерерс
5 : 1
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
1 : 0
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
29.10
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
29.10
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
30.10
Астон Вилла
Кристал Пэлас
30.10
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
30.10
Ньюкасл Юнайтед
Челси
30.10
Престон Норт Энд
Арсенал
30.10
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
30.10

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