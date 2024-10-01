03:14 ()
Свернуть список

Айнтрахт Ф - Боруссия М 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
30 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Айнтрахт Ф
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Боруссия М, которое состоится 30 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Боруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 1Айнтрахт Ф
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 1Боруссия М
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия М3 : 2
04.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 1Боруссия М
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М1 : 0
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close