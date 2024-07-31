«Бешикташ» направил в «Зенит» официальное предложение о покупке Ренана

Дата публикации: 31-07-2024

«Зенит» получил от «Бешикташа» предложение по Роберту Ренану. Информацию разместил в соцсети «X» Эртан Сузгун.



Журналист отметил, что петербуржцы озвучили свои требования по трансферу. Клуб хочет получить за бразильца 15 млн евро. В «Бешикташе» попросили снизить финансовые запросы, а также разделить выплаты по трансферу на несколько траншей.



Трудовые отношения Ренана с «Зенитом» действуют до середины 2028 года. В январе этого года он отправился в аренду в «Интернасьонал», рассчитанную на 1 год. В активе Ренана 26 встреч за бразильскую команду, в которых он отдал 2 результативные передачи.



Ориентировочный ценник на 20-летнего центрдефа составляет 9 млн евро («Transfermarkt»).