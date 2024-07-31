12:06 ()
Свернуть список

Источник: «Спартак» может приобрести аргентинского вингера за 15 млн евро

Дата публикации: 31-07-2024

Состав «Спартака» может пополнить Пабло Солари.

На портале Transfermarkt.de появилась информация, что москвичи интересуются вингером «Ривер Плейт». В аргентинской команде готовы расстаться с футболистом за 15 000 000 евро. «Красно-белые» согласны на такие условия.

В июле «Спартак» уже выкупил права на одного из футболистов «Ривер Плейт». В Москву перебрался Эсекьель Барко, отметившийся голом в дебютной встрече за «красно-белых». Сумма трансфера составила 14 миллионов евро.

Цвета «Ривер Плейт» Солари защищает с 2022 года. В прошедшем сезоне в его активе 25 игр за команду из Буэнос-Айреса (5 забитых мячей, 5 ассистов).

Соглашение с 23-летним исполнителем действует до 2027 года. Ценник на Солари составляет 7,5 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close