Динамо Мх - Крылья Советов 01 Августа прямая трансляция
01 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Крылья Советов, которое состоится 01 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
История личных встреч
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|26.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|3 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 2
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|0
|0
|3
|Динамо Мх
|0
|0
|4
|Динамо М
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|1
|3
|2
|Химки
|1
|3
|3
|Ростов
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|0
|0
|2
|ЦСКА
|0
|0
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Факел
|1
|0
|4
|Акрон
|1
|0