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Динамо Мх - Крылья Советов 01 Августа прямая трансляция

01 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Динамо Мх
Крылья Советов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Крылья Советов, которое состоится 01 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Крылья Советов
Самара
История личных встреч
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Динамо Мх
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо Мх2 : 2
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо Мх1 : 1
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 1Динамо Мх
26.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов1 : 3
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 3 : 1Крылья Советов
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Крылья Советов0 : 4
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Крылья Советов2 : 2
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Крылья Советов2 : 2 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Крылья Советов00
3 Динамо Мх00
4 Динамо М10
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки13
3 Ростов10
4 Оренбург10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат00
2 ЦСКА00
3 Краснодар00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Факел10
4 Акрон10

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