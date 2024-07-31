«Ювентус» договорился с вингером «Боруссии»

Дата публикации: 31-07-2024

«Ювентус» договорился по условиям трудового договора с Каримом Адейеми, принадлежащим дортмундской «Боруссии».



«Tuttomercatoweb» утверждает, что вингер принял предложение туринцев по контракту сроком на 5 лет, согласно которому его зарплата составит порядка 3,5 млн евро, включая бонусные выплаты. Однако с трансфером игрока могут возникнуть проблемы, поскольку «чёрно-жёлтые» хотят получить за Адейеми 50 000 000 евро.



Состав дортмундцев футболист пополнил в июле 2022 года, перебравшись из «Ред Булл Зальцбург» за 30 млн евро. В сезоне 2023/2024 Адейеми выходил на поле в 45 играх (1 забитый мяч, 8 голевых пасов). Его трудовой договор с командой Нури Шахина истекает в 2027 году.



Transfermarkt.de оценивает вингера в € 28 млн.