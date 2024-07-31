Довбик близок к переходу в «Рому»

Дата публикации: 31-07-2024

Трансфер Артема Довбика из «Жироны» в «Рому» практически завершен. Об этом сообщило издание «Relevo».



Накануне у Дэна Фридкина, являющегося собственником римской команды, состоялся телефонный разговор с Флораном Гисольфи, занимающим пост спортивного директора клуба. Владелец «Ромы» попросил его выехать в Испанию, чтобы закрыть сделку по переходу форварда.



Ранее СМИ писали, что за своего игрока «Жирона» хочет получить 35 млн евро прямых выплат и еще 5 миллионов в формате бонусов.



Соглашение Довбика с каталонской командой истекает в 2028 году. В минувшем сезоне украинец стал лучшим снайпером Ла Лиги, отличившись 24 раза в 36 играх.



Рыночная стоимость 27-летнего нападающего равняется 35 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).