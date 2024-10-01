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РБ Лейпциг - Санкт-Паули 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
29 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
РБ Лейпциг
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Санкт-Паули, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Александер Блессин
История личных встреч
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули0 : 0РБ Лейпциг
12.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Санкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг0 : 1Санкт-Паули
03.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Санкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2014 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг4 : 1Санкт-Паули
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур РБ Лейпциг3 : 1
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур РБ Лейпциг0 : 1
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 2РБ Лейпциг
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур РБ Лейпциг2 : 3
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Санкт-Паули0 : 0
18.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Санкт-Паули
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули0 : 3
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 3Санкт-Паули
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули0 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
29.10
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
29.10
Байер
Эльверсберг
29.10
Аугсбург
Шальке-04
29.10
Ян
Гройтер Фюрт
29.10
Кёльн
Хольштайн
29.10
Штутгарт
Кайзерслаутерн
29.10
Вольфсбург
Боруссия Д
29.10
Падерборн 07
Вердер
30.10
Фрайбург
Гамбург
30.10
Герта
Хайденхайм
30.10
Айнтрахт Ф
Боруссия М
30.10
Динамо Др
Дармштадт 98
30.10
Арминия
Унион
30.10
Хоффенхайм
Нюрнберг
30.10
Майнц
Бавария
30.10

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