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Динамо Мн - Арсенал 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
29 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Динамо Мн
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Арсенал, которое состоится 29 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
01.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал1 : 2Динамо Мн
14.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Арсенал0 : 1Динамо Мн
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо Мн1 : 1Арсенал
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 0Динамо Мн
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 0
13.10.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 3Динамо Мн
03.10.2024 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо Мн1 : 2
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Арсенал
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Арсенал0 : 4
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Арсенал
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2657
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2356
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2549
4 Динамо-Брест2642
5 Витебск2641
6 Гомель2639
7 БАТЭ2637
8 Слуцк2635
9 Ислочь2634
10 Арсенал2533
11 Славия-Мозырь2630
12 Минск2626
13 Сморгонь2524
14 Нафтан2621
15
Зона вылета
Днепр М2615
16
Зона вылета
Шахтёр С261

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