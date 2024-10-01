Динамо Мн - Арсенал 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
29 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Арсенал, которое состоится 29 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|01.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 0
|13.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|26
|57
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|23
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|25
|49
|4
|Динамо-Брест
|26
|42
|5
|Витебск
|26
|41
|6
|Гомель
|26
|39
|7
|БАТЭ
|26
|37
|8
|Слуцк
|26
|35
|9
|Ислочь
|26
|34
|10
|Арсенал
|25
|33
|11
|Славия-Мозырь
|26
|30
|12
|Минск
|26
|26
|13
|Сморгонь
|25
|24
|14
|Нафтан
|26
|21
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|26
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|26
|1