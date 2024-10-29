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Лечче - Верона 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
29 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Лечче
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Верона
Верона
30 Италия вр Владимиро Фальконе
2 Франция зщ Анди Пельмар
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
13 Дания зщ Патрик Доргу
29 Мали пз Лассана Кулибали
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
20 Албания пз Юльбер Рамадани
22 Замбия нп Ламек Банда
9 Черногория нп Никола Крстович
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
6 Франция пз Реда Белахьяне
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
9 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лечче0 : 1Верона
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 2Лечче
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Лечче0 : 1Верона
21.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Верона2 : 0Лечче
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Верона3 : 0Лечче
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 1Верона
26.02.2019 Италия - Серия B Серия B. 26-й тур Лечче2 : 1Верона
05.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 7-й тур Верона0 : 2Лечче
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 1 : 0Лечче
20.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Лечче0 : 6
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Лечче
27.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 0Лечче
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Лечче0 : 2
26.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 6 : 1Верона
21.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Верона0 : 3
04.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Верона2 : 1
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 2Верона
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Верона2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М918
3
Лига чемпионов
Ювентус917
4
Лига чемпионов
Аталанта916
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина916
7 Лацио916
8 Милан814
9 Торино914
10 Эмполи911
11 Рома910
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца98
17 Парма98
18
Зона вылета
Дженоа96
19
Зона вылета
Венеция95
20
Зона вылета
Лечче95

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