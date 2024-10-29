Лечче - Верона 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
29 Октября 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 29 Октября 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Верона
Верона
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|2
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Лука Готти
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|26.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 26-й тур
|2 : 1
|05.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 7-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 6
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|6 : 1
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|9
|16
|7
|Лацио
|9
|16
|8
|Милан
|8
|14
|9
|Торино
|9
|14
|10
|Эмполи
|9
|11
|11
|Рома
|9
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|9
|8
|17
|Парма
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Венеция
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лечче
|9
|5