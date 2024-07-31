«Зенит» готов потратить 4 млн евро на трансфер 19-летнего форварда

Дата публикации: 31-07-2024

По данным «Blic Online», «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием Михайло Ивановича, принадлежащего «Войводине». На его переход петербуржцы готовы выделить 4 млн евро.



Нападающего также хочет заполучить «Антверпен». Бельгийцы ранее направили «Войводине» предложение по 19-летнему игроку на сумму в 4,5 млн евро. Если сделка состоится, то она станет рекордной для сербской команды.



Драголюб Збилич, являющийся президентом «Войводины», сообщил, что если команде удастся пробиться в групповую стадию еврокубков, то клуб не будет продавать своего воспитанника, но если этого не случится, то с форвардом придется расстаться.



В минувшем сезоне Иванович в 32 встречах Суперлиги Сербии отличился 9 раз.



Трансферный ценник на перспективного футболиста равняется 1,25 млн евро («Трансфермаркт»).