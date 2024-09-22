Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа 22 Сентября прямая трансляция

Многие любители единоборств, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между Энтони Джошуа - Даниэль Дюбуа, которое состоится 22 Сентября 2024 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Профессиональный бокс 2024, Титульные бои, Арена: Уэмбли Стэдиум (Лондон, Великобритания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.