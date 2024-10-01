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Динамо М - Ростов 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
Динамо МРостов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Динамо М
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М1 : 2Ростов
29.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4Ростов
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2Динамо М
06.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов2 : 1Динамо М
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1Ростов
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Динамо М1 : 1Ростов
23.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Ростов0 : 2Динамо М
27.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур 3 : 4Динамо М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 3 : 6Динамо М
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 4Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 1Динамо М
26.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Ростов2 : 3
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Ростов3 : 3
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Ростов2 : 2 7 : 8
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Ростов
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 4Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1333
2 Зенит1330
3 Локомотив М1328
4 Динамо М1326
5 ЦСКА1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Акрон1313
9 Ростов1313
10 Крылья Советов1312
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1312
13
Стыковая зона
Химки1311
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург138

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