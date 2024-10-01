Динамо М - Ростов 01 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ростов, которое состоится 01 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|29.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 4
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|33
|2
|Зенит
|13
|30
|3
|Локомотив М
|13
|28
|4
|Динамо М
|13
|26
|5
|ЦСКА
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Акрон
|13
|13
|9
|Ростов
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|13
|12
|11
|Динамо Мх
|13
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8