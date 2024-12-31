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Каземиро может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

Дата публикации: 31-12-2024

«Ман Юнайтед» может расстаться с Каземиро. «UOL» пишет, что к бразильцу есть интерес со стороны «Аль-Насра». Сам опорник готов к переезду в Саудовскую Аравию. В «Аль-Насре» знают о дружеских отношениях между Каземиро и Роналду, что должно помочь убедить бразильца принять предложение клуба из Эр-Рияда.

Состав «красных дьяволов» полузащитник пополнил в августе 2022 года. За его трансфер «МЮ» заплатил «Реалу» 70,65 млн евро.

Трудовые отношения Каземиро с английской командой действуют до июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего футболиста 22 игры в составе «манкунианцев» (3 результативных паса).

Рыночная стоимость Каземиро – 12 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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