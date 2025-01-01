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Уотфорд - Шеффилд Юнайтед 04 Января прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
01.09.2024Англия — Чемпионшип4-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Уотфорд
25.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Уотфорд
01.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турУотфорд1 : 0Шеффилд Юнайтед
26.12.2019Англия - Премьер-лига19-й турШеффилд Юнайтед1 : 1Уотфорд
05.10.2019Англия - Премьер-лига8-й турУотфорд0 : 0Шеффилд Юнайтед
28.04.2007Англия - Премьер-лига36-й турШеффилд Юнайтед1 : 0Уотфорд
28.11.2006Англия - Премьер-лига15-й турУотфорд0 : 1Шеффилд Юнайтед
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур3 : 1Уотфорд
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турУотфорд1 : 2
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турУотфорд2 : 1
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Уотфорд
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турУотфорд2 : 1
01.01.2025Англия — Чемпионшип25-й тур2 : 1Шеффилд Юнайтед
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турШеффилд Юнайтед1 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турШеффилд Юнайтед0 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур0 : 2Шеффилд Юнайтед
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турШеффилд Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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