Игрок «Локомотива» Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи»

Дата публикации: 02-01-2025

Наир Тикнизян, защищающий цвета «Локомотива», рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.



«Со стороны российских команд какой-то конкретики не было. Только новости и слухи в СМИ. У «Севильи» интерес есть на самом деле. Верю, что в январе они выйдут повторно с улучшенным предложением, которое будет приемлемым для «Локомотива», ведь когда понимаешь, что команда, представляющая Ли Лагу, близка и будет шанс попробовать себя», - заявил Тикнизян на «Матч ТВ».



С «железнодорожниками» 25-летнего армянина связывают трудовые отношения до 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за москвичей 23 игры (2 забитых мяча, 3 результативных паса).



Трансферная стоимость Тикнизяна составляет 6 млн евро (Transfermarkt.de).