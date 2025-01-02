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Игрок «Локомотива» Тикнизян подтвердил интерес со стороны «Севильи»

Дата публикации: 02-01-2025

Наир Тикнизян, защищающий цвета «Локомотива», рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

«Со стороны российских команд какой-то конкретики не было. Только новости и слухи в СМИ. У «Севильи» интерес есть на самом деле. Верю, что в январе они выйдут повторно с улучшенным предложением, которое будет приемлемым для «Локомотива», ведь когда понимаешь, что команда, представляющая Ли Лагу, близка и будет шанс попробовать себя», - заявил Тикнизян на «Матч ТВ».

С «железнодорожниками» 25-летнего армянина связывают трудовые отношения до 2026 года. В нынешнем сезоне он провел за москвичей 23 игры (2 забитых мяча, 3 результативных паса).

Трансферная стоимость Тикнизяна составляет 6 млн евро (Transfermarkt.de).

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