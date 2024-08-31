00:55 ()
Онлайн трансляции
Пятница 03 января
Суббота 04 января
Свернуть список

Престон Норт Энд - Оксфорд Юнайтед 04 Января прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Престон Норт Энд
Оксфорд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 1Престон Норт Энд
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Престон Норт Энд3 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Престон Норт Энд1 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Престон Норт Энд1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Оксфорд Юнайтед
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 0Оксфорд Юнайтед
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close