«Ливерпуль» отклонил все предложения по трансферу Трента

Дата публикации: 02-01-2025

«Ливерпуль» не собирается продавать Трента Александр-Арнольда в январе. По данным Фабрицио Романо, руководство «мерсисайдцев» ответило отказом на все предложения по трансферу защитника.



Инсайдер утверждает, что основным претендентом на англичанина является «Реал». «Сливочные» продолжают работу по закрытию сделки по переходу Александр-Арнольда ближайшим летом в ранге свободного агента. Переговоры между сторонами запланированы на январь.



28-го декабря в СМИ появилась информация, что защитник оповестил «Ливерпуль» о своем намерении стать игроком «Реала».



Трудовые отношения с Александр-Арнольдом действуют до 2025 года. В этом сезоне он провел за «красных» 23 игры (1 забитый мяч, 6 голевых пасов).