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Венеция - Эмполи 04 Января прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
04 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Венеция
Эмполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Эмполи, которое состоится 04 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Эмполи
Эмполи
35 Сербия вр Филип Станкович
15 Италия зщ Джорджо Альтаре
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
33 Хорватия зщ Марин Шверко
7 Италия зщ Франческо Дзампано
38 Дания пз Магнус Андерсен
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
6 США пз Джанлука Бузио
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
8 Англия пз Фаустино Анджорин
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Венеция1 : 1Эмполи
11.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Эмполи1 : 2Венеция
26.02.2021 Италия - Серия B Серия B. 25-й тур Эмполи1 : 1Венеция
01.11.2020 Италия - Серия B Серия B. 6-й тур Венеция2 : 0Эмполи
03.07.2020 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Венеция0 : 2Эмполи
23.11.2019 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Эмполи1 : 1Венеция
17.03.2018 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Эмполи3 : 2Венеция
21.10.2017 Италия - Серия B Серия B. 10-й тур Венеция1 : 0Эмполи
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Венеция
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Венеция2 : 1
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 2Венеция
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Венеция2 : 2
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Венеция
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Эмполи1 : 2
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 2Эмполи
13.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Эмполи0 : 1
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 4Эмполи
04.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 2 3 : 4Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1841
2
Лига чемпионов
Наполи1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Фиорентина1732
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1824
10 Рома1820
11 Торино1820
12 Дженоа1819
13 Эмполи1819
14 Комо1818
15 Верона1818
16 Парма1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Кальяри1814
19
Зона вылета
Венеция1813
20
Зона вылета
Монца1810

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