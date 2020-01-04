Венеция - Эмполи 04 Января прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
04 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Эмполи, которое состоится 04 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Эмполи
Эмполи
|35
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Джорджо Альтаре
|4
|зщ
|Джей Идзес
|33
|зщ
|Марин Шверко
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|38
|пз
|Магнус Андерсен
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|8
|пз
|Фаустино Анджорин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|26.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 25-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 6-й тур
|2 : 0
|03.07.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|0 : 2
|23.11.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|3 : 2
|21.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|13.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|17
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|18
|24
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Торино
|18
|20
|12
|Дженоа
|18
|19
|13
|Эмполи
|18
|19
|14
|Комо
|18
|18
|15
|Верона
|18
|18
|16
|Парма
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|18
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10