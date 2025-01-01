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Норвич Сити - Ковентри Сити 04 Января прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
04 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Норвич Сити
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Ковентри Сити, которое состоится 04 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Ковентри Сити0 : 1Норвич Сити
03.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Норвич Сити2 : 1Ковентри Сити
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ковентри Сити1 : 1Норвич Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ковентри Сити2 : 4Норвич Сити
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Норвич Сити3 : 0Ковентри Сити
17.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Ковентри Сити0 : 2Норвич Сити
09.01.2021 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити2 : 0Ковентри Сити
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Норвич Сити1 : 1Ковентри Сити
23.08.2016 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Норвич Сити6 : 1Ковентри Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Норвич Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Норвич Сити1 : 1
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Норвич Сити2 : 1
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Норвич Сити
15.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Норвич Сити1 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 1 : 1Ковентри Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Ковентри Сити0 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Ковентри Сити4 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 1Ковентри Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Ковентри Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2552
2
Повышение
Бёрнли2549
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2549
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2540
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2539
7 Блэкберн Роверс2439
8 Уотфорд2437
9 Шеффилд Уэнсдей2536
10 Бристоль Сити2534
11 Норвич Сити2533
12 Суонси Сити2533
13 Миллуолл2429
14 Ковентри Сити2529
15 Куинз Парк Рейнджерс2529
16 Престон Норт Энд2529
17 Дерби Каунти2527
18 Оксфорд Юнайтед2427
19 Сток Сити2526
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2522
23
Зона вылета
Кардифф Сити2422
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2419

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