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Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на регистрацию Ольмо и Виктора

Дата публикации: 02-01-2025

«Барселоне» не удалось согласовать регистрацию Пау Виктора и Даниэля Ольмо. Об этом в официальном заявлении сообщила Ла Лига.

«В «Барселоне» не смогли предложить альтернативный вариант, позволивший бы оформить регистрацию футболистов, начиная со 2-го января, с учетом норм финансового контроля», - сообщается на сайте организации.

Ранее СМИ писали, что каталонцы направили Ла Лиге документы на новую лицензию, чтобы зарегистрировать Виктора и Ольмо. На обоих игроков каталонцам удалось оформить регистрацию лишь на первую половину сезона.

Контракт с Ольмо действует до 2030 года. В текущем сезоне атакующий хавбек забил 6 мячей и сделал 1 ассист в 15 играх за «Барселону».

Виктор связан контрактом с «сине-гранатовыми» до 2029 года. На его счету 17 игр в футболке каталонцев (2 гола, 1 ассист).

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