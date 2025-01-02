Ла Лига отклонила апелляцию «Барселоны» на регистрацию Ольмо и Виктора

Дата публикации: 02-01-2025

«Барселоне» не удалось согласовать регистрацию Пау Виктора и Даниэля Ольмо. Об этом в официальном заявлении сообщила Ла Лига.



«В «Барселоне» не смогли предложить альтернативный вариант, позволивший бы оформить регистрацию футболистов, начиная со 2-го января, с учетом норм финансового контроля», - сообщается на сайте организации.



Ранее СМИ писали, что каталонцы направили Ла Лиге документы на новую лицензию, чтобы зарегистрировать Виктора и Ольмо. На обоих игроков каталонцам удалось оформить регистрацию лишь на первую половину сезона.



Контракт с Ольмо действует до 2030 года. В текущем сезоне атакующий хавбек забил 6 мячей и сделал 1 ассист в 15 играх за «Барселону».



Виктор связан контрактом с «сине-гранатовыми» до 2029 года. На его счету 17 игр в футболке каталонцев (2 гола, 1 ассист).