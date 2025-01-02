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Источник: «Спартак» планирует предложить Литвинову новый контракт

Дата публикации: 02-01-2025

Ресурс «Metaratings» информирует, что «Спартак» хочет пролонгировать сотрудничество с Русланом Литвиновым. В клубе намерены сохранить хавбека, интерес к которому приписывают нескольким европейским командам. Решение по деталям нового контракта планируется принять после того, как в клубе определятся с новым спортивным директором.

Литвинов обучался футболу в академии «Спартака». За первую команду он выступает с 2021 года. Действующее соглашение с 23-летним опорником истекает летом 2026 года.

В сезоне 2024/2025 в активе Литвинова 19 матчей в составе «красно-белых» (без результативных действий). Ориентировочный ценник на россиянина составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).

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