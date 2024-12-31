«Зенит» хочет зимой подписать колумбийского вингера

Дата публикации: 31-12-2024

В «Зените» определились с футболистом, которого клуб попробует подписать в январе. «Lance» пишет, что петербуржцы хотят оформить переход Джона Ариаса из «Флуминенсе». За колумбийцем представители «сине-бело-голубых» наблюдают с лета. В клубе считают, что заключить сделку поможет Нино, выступающий за петербургскую команду.



Ариас находится в «Флуминенсе» с 2021 года. Коллектив из Рио-де-Жанейро выкупил его контракт у колумбийского «Санта-Фе» за 0,6 млн евро.



Действующее соглашение 27-летнего вингера с «Флуминенсе» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне в активе Джона 14 забитых мячей и 8 ассистов в 51 игре за бразильскую команду. Transfermarkt.de оценивает Ариаса в 16 000 000 евро.



«Зенит» по итогам 18 туров расположился на второй позиции в таблице РПЛ.