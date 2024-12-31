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Стало известно, кого «Ливерпуль» рассматривает в качестве потенциальной замены для Нуньеса

Дата публикации: 31-12-2024

По данным «TEAMtalk», «Ливерпуль» нашел замену для Дарвина Нуньеса, которого клуб готов выставить на трансфер.

«Мерсисайдцы» хотят приобрести Маркуса Тюрама, принадлежащего «Интеру», или Александера Исака из «Ньюкасла». Подписать последнего будет непросто, поскольку «сороки», владеющие правами на шведского форварда, оценивают его в сумму около 181 млн евро. Трансфер Тюрама обойдется дешевле. Отступные по контракту француза составляют 80 миллионов евро.

Карьера Нуньеса может продолжиться в «Милане». «Россонери» уже направили «мерсисайдцам» предложение по аренде уругвайца до завершения сезона-24/25 с обязательством последующего выкупа. Полноценный трансфер 25-летнего игрока оценивается в € 45 млн.

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