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«Бавария» и два клуба АПЛ интересуются голкипером Судзуки

Дата публикации: 31-12-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Николо Скирой, к Дзиону Судзуки проявляют интерес две команды, представляющие АПЛ, и «Бавария». В «Парме», владеющей контрактом вратаря, не планируют расставаться с ним в ближайшее трансферное окно. В связи с этим претенденты на футболиста сборной Японии рассчитывают подписать его по завершении сезона.

На профессиональном уровне Судзуки, родившийся в США, дебютировал в японском клубе «Урава Ред Даймондс». В Европу он перебрался в 2023 году, став игроком «Сент-Трюйдена». «Парма» выкупила права на голкипера этим летом за 7,5 млн евро.

В текущем сезоне Судзуки защищал ворота итальянской команды в 17 матчах (2 «сухие» игры). Его соглашение с «крестоносцами» рассчитано до 2029 года. Трансферная стоимость японца равняется 9 млн евро («Transfermarkt»).

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