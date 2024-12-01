Милан - Црвена Звезда 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Црвена Звезда, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|7
|нп
|Альваро Мората
|77
|вр
|Иван Гутеша
|66
|зщ
|Сёл Юн Ву
|5
|зщ
|Урош Спаич
|24
|зщ
|Нассер Джига
|70
|зщ
|Огнен Мимович
|6
|пз
|Раде Крунич
|21
|пз
|Тими Элшник
|32
|пз
|Лука Илич
|4
|пз
|Мирко Иванич
|49
|пз
|Неманья Радоньич
|9
|нп
|Шериф Ндиайе
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Владан Милоевич
История личных встреч
|25.02.2021
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.02.2021
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|22.08.2006
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|09.08.2006
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Сербия — Суперлига
|18-й тур
|6 : 0
|04.12.2024
|Сербия — Суперлига
|6-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Сербия — Суперлига
|17-й тур
|0 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 1
|10.11.2024
|Сербия — Суперлига
|15-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0