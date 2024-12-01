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Милан - Црвена Звезда 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Милан
Црвена Звезда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Црвена Звезда, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
46ИталиязщМаттео Габбиа
28ГерманиязщМалик Тшау
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
14НидерландыпзТейани Рейндерс
10ПортугалияпзРафаэл Леау
21НигериянпСаму Чуквезе
7ИспаниянпАльваро Мората
77СербияврИван Гутеша
66Южная КореязщСёл Юн Ву
5СербиязщУрош Спаич
24Буркина-ФасозщНассер Джига
70СербиязщОгнен Мимович
6Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
21СловенияпзТими Элшник
32СербияпзЛука Илич
4ЧерногорияпзМирко Иванич
49СербияпзНеманья Радоньич
9СенегалнпШериф Ндиайе
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
СербияВладан Милоевич
История личных встреч
25.02.2021Лига Европы1/16 финала. 2-й матчМилан1 : 1Црвена Звезда
18.02.2021Лига Европы1/16 финала. 1-й матчЦрвена Звезда2 : 2Милан
22.08.2006Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчЦрвена Звезда1 : 2Милан
09.08.2006Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчМилан1 : 0Црвена Звезда
06.12.2024Италия — Серия А15-й тур2 : 1Милан
03.12.2024Кубок Италии1/8 финалаМилан6 : 1
30.11.2024Италия — Серия А14-й турМилан3 : 0
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 3Милан
23.11.2024Италия — Серия А13-й турМилан0 : 0
07.12.2024Сербия — Суперлига18-й турЦрвена Звезда6 : 0
04.12.2024Сербия — Суперлига6-й турЦрвена Звезда3 : 1
30.11.2024Сербия — Суперлига17-й тур0 : 2Црвена Звезда
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЦрвена Звезда5 : 1
10.11.2024Сербия — Суперлига15-й тур0 : 1Црвена Звезда
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Црвена Звезда». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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